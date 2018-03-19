Aydın’da 9 işletmeye 14 bin lira ceza uygulandı

Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne intikal eden tüketici şikayetlerinin 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği ve bu Kanuna dayanılarak Ticaret Bakanlığınca düzenlenen yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler doğrultusunda incelenerek mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasına çalışılıyor. Nüfus kayıt sisteminde tüketicinin kaydının diğer il veya ilçelerde bulunduğunun tespiti halinde tüketici şikayeti ilgili İl Müdürlüklerine veya İlçe Kaymakamlıklarına intikal ettirilerek, ilgili Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde sonuçlandırılması sağlanıyor.

Aydın'da Şubat ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 11 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 8'i ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan 3 adet sigorta sözleşmeleri, ikişer adet bilgisayar ve otomobil ile 1 adet mobilyadan oluşurken, 2'si işyeri dışında kurulan sözleşmeler ve 1'i abonelik sözleşmeleri şikayetlerini içerdi. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 08 ve 21 Şubat 2018 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 10'u tüketici lehine ve 8'i tüketici aleyhine olmak üzere toplam 18 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 7 bilirkişi ataması yapıldı.



6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler ve Nazilli ilçelerinde 15 işyerinde 42 üründe fiyat etiketi, garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ve işyeri dışında yapılan sözleşmeler yönünden denetim yapıldı. Denetimlerde 8 firmada satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ve 1 firmada işyeri dışında yapılan sözleşmeler ile ilgili olarak 9 adet aykırılık tutanağı düzenlendi.



6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir işyerinde işyeri dışında kurulan sözleşmeler yönetmeliği kapsamında tespit edilen 4 aykırılıktan dolayı işyerine 13 bin 266 TL ve bir işyerinde satış sonrası hizmetler yönetmeliği kapsamında yapılan denetim sonucunda tespit edilen 1 aykırılıktan dolayı işyerine bin 206 TL olmak üzere 9 işyerine toplam 14 bin 472 TL idari para cezası uygulandı.



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