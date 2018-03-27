Kendi ürettiği organik ürünleri satıyor

Tamamen kendi yetiştirdiği ve hazırladığı ürünleri sattığını belirten Altınkaya, ''10 yıldır pazarcılık yapıyorum. İlk başladığım dönemde zorlandım. Ancak Şaphane pazarında kadın pazarcı esnafı çok. Birbirimizle dayanışma içerisindeyiz. Yöresel lezzetleri Şaphane pazarına getirip bölge halkının hizmetine sunuyoruz.

Ev yapımı salça, tamamen kendi üretimim olan organik ıspanak, doğallığı bozulmasın diye saman içerisinde sakladığım elmalar, şifa kaynağı olan kuruttuğum erikleri, tarhana ve kendi yaptığım bulguru satıp ekmek parası kazanıyorum. Rabbim bereketini veriyor. Çok şükür sattığım ürünlerin parası bana yetiyor'' ifadelerini kullandı.