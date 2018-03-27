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Kendi ürettiği ürünleri satıyor

'nın Şaphane ilçesinde 70 yaşındaki , kendi ürettiği ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 12:10
Kendi ürettiği organik ürünleri satıyor

Tamamen kendi yetiştirdiği ve hazırladığı ürünleri sattığını belirten Altınkaya, ''10 yıldır cılık yapıyorum. İlk başladığım dönemde zorlandım. Ancak Şaphane pazarında kadın pazarcı esnafı çok. Birbirimizle dayanışma içerisindeyiz. Yöresel lezzetleri Şaphane pazarına getirip bölge halkının hizmetine sunuyoruz.

Ev yapımı , tamamen kendi üretimim olan ıspanak, doğallığı bozulmasın diye saman içerisinde sakladığım elmalar, şifa kaynağı olan kuruttuğum erikleri, ve kendi yaptığım bulguru satıp ekmek parası kazanıyorum. Rabbim bereketini veriyor. Çok şükür sattığım ürünlerin parası bana yetiyor'' ifadelerini kullandı.

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Kendi ürettiği organik ürünleri satıyor
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