Park Yaşam Santorini’den kazançlı yatırım fırsatı

Çeyrek asırlık deneyimi ve prestijli projeleri ile İzmir
ve Türkiye'nin bir çok ilinde başarılı işlere imzasını atan İZKA İnşaat'ın yeni projesi Park Yaşam Santorini'nin lansman dönemi başladı. Park Yaşam Santorini, yatırımcılarına şehrin merkezinde doğa ile iç içe bir yaşam sunuyor. Deniz manzarası, orman havası, özel tasarlanmış havuz ve gölet alanları ile özel temalı mimari konsept ortaya çıkıyor. Park Yaşam Santorini İzmir projesi 74.000 m2'lik inşaat alanına sahip, 539 konut ve hem dubleks hem de tek katlı müstakil 17 adet villa konseptinde "santorini" evlerinden oluşuyor. Park Yaşam Santorini'de evlerin hem deniz hem de orman manzarasına hakim olduğunu vurgulayan Park Yaşam Satış Koordinatörü Sedef Dugalı, "Projede İzmir körfezini geniş metrekareli balkonlarda izleme imkanı sunuyoruz. Projemizde, 1+1 - 2+1 - 3+1 daire seçenekleri ile birlikte daire tiplerinin dubleks ve teraslı seçenekleri de mevcut. Konutları, uygun fiyatlardan lansman dönemimizde alıcılarımıza sunuyoruz" dedi. İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Y. Mimar Azat Yeşil ise, "İnsanları şehir stresinden uzaklaştırmak ve huzurlu bir yaşam ile birlikte doğa ile iç içe güvenli bir site hayatında yaşamalarını sağlamak için, yoğun istek üzerine Park Yaşam Santorini projesini tasarladık" dedi.