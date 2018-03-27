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Şüpheli den ve çıktı

'ın Efeler ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurup aradığı den, , ve çıktı. Gözaltına alınan sürücünün evinde yapılan aramada da hintkeneviri ve tabanca bulundu.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 12:22
Şüpheli otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı

Dalama Mahallesi yolunda dün akşam, yol kontrolü yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine Z.T. yönetimindeki i durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; 20 gram , 1 bıçak, 2 , 6 dolma fişek, 35 si bulundu. Gözaltına alınan Z.T.'nin evinde yapılan aramada ise 30 gram kubar esrar ve 60 kök hintkeneviri ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

ticareti ve hırsızlık suçundan sabıkalı olduğu belirtilen Z.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Şüpheli otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı
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