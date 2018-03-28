İzmir ve Manisa’ya 7 milyon fidan

Geçen hafta kutlanan 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinliklerinin değerlendirmesini de yapan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, İzmir ve Manisa il merkezleri ve ilçelerinde vatandaşlara bir hafta içinde toplam 40 bin adet ücretsiz fidan dağıttıklarını, Orman Haftası'na ilginin her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi. İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, ormanların tesis edilmesi, geliştirilmesi ve korunmasının kurum olarak kendilerinin görevi olduğunu ancak bu çalışmaların halkımızla, doğa ve çevre adına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapıldığında kendilerinin çalışma motivasyonlarına olumlu katkı yaptığını ayrıca Muradiye ve Torbalı fidanlıklarında 2017 yılında toplam 11 milyon adet fidan ürettiklerini sözlerine ekledi. Aybal, İzmir ve Manisa'daki ağaçlandırma çalışmalarında, toplam 48 bin dekar alanda 7 milyon adet fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.



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