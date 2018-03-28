Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > İzmir ve Manisa’ya 7 milyon fidan

ve ’ya 7 milyon fidan

Orman Bölge Müdürlüğü; 2017 yılında İzmir ve İllerindeki orman alanlarında gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarında, toplam 48 bin dekar alanda 7 milyon adet fidanı toprakla buluşturdu.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:05
İzmir ve Manisa’ya 7 milyon fidan

Geçen hafta kutlanan 21 Mart ve etkinliklerinin değerlendirmesini de yapan Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, İzmir ve il merkezleri ve ilçelerinde vatandaşlara bir hafta içinde toplam 40 bin adet ücretsiz fidan dağıttıklarını, Orman Haftası'na ilginin her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi. Müdürü Şahin Aybal, ormanların tesis edilmesi, geliştirilmesi ve korunmasının kurum olarak kendilerinin görevi olduğunu ancak bu çalışmaların halkımızla, doğa ve çevre adına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapıldığında kendilerinin çalışma motivasyonlarına olumlu katkı yaptığını ayrıca Muradiye ve Torbalı fidanlıklarında 2017 yılında toplam 11 milyon adet fidan ürettiklerini sözlerine ekledi. Aybal, İzmir ve Manisa'daki ağaçlandırma çalışmalarında, toplam 48 bin dekar alanda 7 milyon adet fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir ve Manisa’ya 7 milyon fidan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN