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Başkan Alıcık, lerine devam ediyor

Nazilli Belediye Başkanı , rutin hale getirdiği lerine devam ediyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 09:18
Başkan Alıcık, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşil 'de gerçekleştirilen yol çalışmaları ile meyve bitkileri parkı projesini ve Botanik Park güneyinde yapımı süren spor tesislerini inceleyen Belediye Başkanı , "İlçe genelinde belediyemiz tarafından yapılan işleri inceleyerek vatandaşlarımızla sohbet ettik. Nazillimiz dört bir taraftan büyüyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Yol çalışmalarımız ile birçok ilçe belediyesine örnek teşkil ediyoruz. Şu an üzerinde yoğunlukla çalıştığımız bir diğer projemiz ise meyve bitkileri parkımız. Projemiz 'da bir ilk. Bunun yanında Botanik Park güneyinde spor ve kaykay pistimiz tamamlanmak üzere. Yakın tarihte açılışlarını gerçekleştireceğiz. Söz verdiğimiz gibi elektrik, telefon, internet ve doğalgaz altyapısı tamamlanan yollarımıza kilit parke taşı döşemesi yapıyoruz. Projelerimiz artarak devam edecek. Dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

leri sırasında vatandaşların sevgi seli ile karşılanan Alıcık, çocuklara oyuncak hediye etti.

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Başkan Alıcık, mahalle ziyaretlerine devam ediyor
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