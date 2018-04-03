Başkan Alıcık, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşil Mahalle'de gerçekleştirilen yol çalışmaları ile meyve bitkileri parkı projesini ve Botanik Park güneyinde yapımı süren spor tesislerini inceleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "İlçe genelinde belediyemiz tarafından yapılan işleri inceleyerek vatandaşlarımızla sohbet ettik. Nazillimiz dört bir taraftan büyüyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Yol çalışmalarımız ile birçok ilçe belediyesine örnek teşkil ediyoruz. Şu an üzerinde yoğunlukla çalıştığımız bir diğer projemiz ise meyve bitkileri parkımız. Projemiz Aydın'da bir ilk. Bunun yanında Botanik Park güneyinde spor ve kaykay pistimiz tamamlanmak üzere. Yakın tarihte açılışlarını gerçekleştireceğiz. Söz verdiğimiz gibi elektrik, telefon, internet ve doğalgaz altyapısı tamamlanan yollarımıza kilit parke taşı döşemesi yapıyoruz. Projelerimiz artarak devam edecek. Dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretleri sırasında vatandaşların sevgi seli ile karşılanan Alıcık, çocuklara oyuncak hediye etti.

