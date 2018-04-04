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ının yanında ölü bulundu

’nin nde bir kişi evlerinin yanındaki da ile vurulmuş halde ölü bulundu.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:53
Ağılının yanında ölü bulundu

Olay Benlik Mahallesi Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutlu A. (38) isimli şahsın ikametinden silah sesleri geldiğini duyan yakınları evin yanındaki ın yakınında Mutlu A.'nın kanlar içinde yattığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

Ekipler sağ omzu ve ayağından ile vurulan Mutlu A.'nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mutlu A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hastanesi morguna kaldırıldı.Çiftçilik yaptığı belirtilen Mutlu A.'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Ağılının yanında ölü bulundu
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