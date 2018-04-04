Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Nazilli’de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Nazilli’de çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi, haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde rutin olarak sürdürdüğü çalışmalarına hız verdi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:28
Nazilli’de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamda ULV makinesi ile sisleme çalışmalarına başladı. İlçe sınırları içerisinde soğuk sisleme yöntemi ile yapılan sisteminde onaylı çevre sağlığı ilaçları kullanıldı.

Sırt pompası ve ULV makinesi yardımıyla çalışmaları gerçekleştiren ekipler, ilçe genelindeki çöp konteyneri, logar, pazaryerleri, sinek, sivrisinek ve larva ilaçlamalarını tamamladı.

Yaz aylarının sivrisinek ve haşeresiz geçmesi için çalışmaların rutin olarak sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sisleme çalışmalarına başladı. Yaz aylarının rahat geçmesi için bu tür çalışmalara büyük özen gösteriyoruz. Ekiplerimiz yıl boyunca daha önceden belirlediğimiz larva odaklarını ilaçlama çalışmalarını sürdürmüştü. Bu çalışmalar ilçe merkezi başta olmak üzere mahallelerimizde rutin olarak sürdürülüyor. Yeşil alanlar, su birikintileri, kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda etkin bir ilaçlama çalışması yapıldı. Eğer önlem almasaydık yaz aylarında çok hızlı bir şekilde üreyen bu haşerelerin önünü alamazdık" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nazilli’de ilaçlama çalışmaları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN