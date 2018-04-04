Nazilli’de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamda ULV makinesi ile sisleme çalışmalarına başladı. İlçe sınırları içerisinde soğuk sisleme yöntemi ile yapılan ilaçlama sisteminde Sağlık Bakanlığı onaylı çevre sağlığı ilaçları kullanıldı.

Sırt pompası ve ULV makinesi yardımıyla çalışmaları gerçekleştiren ekipler, ilçe genelindeki çöp konteyneri, logar, pazaryerleri, sinek, sivrisinek ve larva ilaçlamalarını tamamladı.

Yaz aylarının sivrisinek ve haşeresiz geçmesi için çalışmaların rutin olarak sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sisleme çalışmalarına başladı. Yaz aylarının rahat geçmesi için bu tür çalışmalara büyük özen gösteriyoruz. Ekiplerimiz yıl boyunca daha önceden belirlediğimiz larva odaklarını ilaçlama çalışmalarını sürdürmüştü. Bu çalışmalar ilçe merkezi başta olmak üzere mahallelerimizde rutin olarak sürdürülüyor. Yeşil alanlar, su birikintileri, kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda etkin bir ilaçlama çalışması yapıldı. Eğer önlem almasaydık yaz aylarında çok hızlı bir şekilde üreyen bu haşerelerin önünü alamazdık" ifadelerini kullandı.

