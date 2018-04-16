Çinli turist hamlesi

2018 yılının Çin Halk Cumhuriyeti'nde "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesinin ardından Yaşar Üniversitesi ve Türk-Çin İş Geliştirme Derneği, İzmir'in tanıtılması için harekete geçti. Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesine destek vermek amacıyla "Kuşak ve Yol Girişimi Çerçevesinde Türkiye ve Çin'i İzmir'de Birbirine Bağlamak: 21. Yüzyılda Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Alanlarda Türkiye-Çin İş birliği" başlıklı konferans düzenlendi. Uluslararası konferansta turizm ile sosyal ve kültürel alanlarda yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu.

TANITIM YAPILMALI

Çeşme'de gerçekleştirilen konferansa 1 milyon Çinli turistin İzmir'e getirilme hedefi damga vurdu. Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Konsolosu Liu Zengxian, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini artırmak için çalıştıklarını söyledi. Zengxian, "İzmir, konumu itibariyle çok avantajlı. Sanayi, ticaret ve önemli bir liman kenti. İzmir'de deniz, güneş, termal tedavi, tarih, kültür yani turizm için her şey var. Ancak tanıtım, turizm için de büyük önem taşıyor. Hala birçok Çinli İzmir'i bilmiyor, Türkiye denince İstanbul, Pamukkale, Kapadokya akıllara geliyor. Geçen yıl İzmir Ticaret Odası ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çin'de tanıtım etkinlikleri yaptı. Sosyal medyada da bir tanıtım çalışması gerçekleştirildi. İzmir'in 12 ay turizm yapabilmesi için potansiyelini kullanması gerekiyor. Yeni turistik programlar, termal turizm, ulaşım avantajları ile kongre merkezi, konferans ve fuar turizmi ile birleştirerek daha büyük bir turizm potansiyeli yaratabilir" dedi. Şangay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsünden Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Song Niu, "Bu yıl 1 milyon Çinli'nin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Eğer bu yıl 1 milyon kişi gelirse halkların birbirini tanıması açısından çok önemli bir adım olur. Çin Turizm Bakanlığı internet sitesine de bu ayın başı itibariyle Türkiye'ye gidenler için bir bilgilendirme konuldu" dedi.

EĞİTİM BAĞIMIZ VAR

Öte yandan iki ülke arasında kalıcı bağın eğitim olduğun belirten Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise, "İzmir, sanayi, tarım ve turizmde olduğu gibi eğitimde de en gelişmiş kentlerden biri. 8 üniversitede 300 bine yakın öğrenci var. Bizim okulumuzda da 69 ülkeden 300'e yakın yabancı öğrencimiz bulunuyor. Çin'den bize eğitim almaya gelen, bizden oraya giden öğrencilerimiz bulunuyor. Çin sadece ekonomik ve sosyal ilişkilerin kurulacağı bir ülke değil, eğitim de bunun bir parçasıdır" diye konuştu.