Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Zeytin üreticilerine zararlı böceklere karşı ilaçlama uyarısı

Zeytin üreticilerine zararlı böceklere karşı uyarısı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Zeytin Çiçek Sap Sokan zararlısına karşı üreticileri yapılması konusunda uyardı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 10:02
Zeytin üreticilerine zararlı böceklere karşı ilaçlama uyarısı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Zeytin Çiçek Sap Sokanı doğrudan doğruya bir çiçek zararlısıdır. Çiçek tomurcuklarının belirmesi ve kabarması ile başlayan zarar çiçeklerin meyve bağlamasına kadar devam eder. Böcek hortumu yardımıyla çiçek tomurcuğunun çiçek iç organını emerek beslenir. Zaman ilerledikçe emgi yeri koyulaşır, çiçek açılamaz, renk kahverengiye dönüşür ve sonuçta zarar gören tomurcuk kuruyup dökülür. Zeytin Çiçek sap sokan mücadelesi, Zeytin Güvesinin çiçek nesli ve zeytin Pamuklu Biti mücadelesi ile aynı zamana rastladığından, Zeytin Çiçek Sap Sokanı mücadelesi yapılan bahçelerde aynı zamanda diğer zararlılarda kontrol altına alınmış olur. İl Müdürlüğünce yapılan sürvey çalışmalarında özellikle Sultanhisar, Köşk, Efeler ilçelerine bağlı güneye bakan köylerde zararlıya rastlanmıştır. Zeytin üreticilerimizin özellikle güneye bakan bahçelerde kontroller yaparak çiçeklerde kararma, dökülme ve zararlının görülmesi halinde Çiçek Sap Sokan zararlısına karşı hemen lara başlanmalıdır. Ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat edebilirler" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeytin üreticilerine zararlı böceklere karşı ilaçlama uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN