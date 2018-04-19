Zeytin üreticilerine zararlı böceklere karşı ilaçlama uyarısı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Zeytin Çiçek Sap Sokanı doğrudan doğruya bir çiçek zararlısıdır. Çiçek tomurcuklarının belirmesi ve kabarması ile başlayan zarar çiçeklerin meyve bağlamasına kadar devam eder. Böcek hortumu yardımıyla çiçek tomurcuğunun çiçek iç organını emerek beslenir. Zaman ilerledikçe emgi yeri koyulaşır, çiçek açılamaz, renk kahverengiye dönüşür ve sonuçta zarar gören tomurcuk kuruyup dökülür. Zeytin Çiçek sap sokan mücadelesi, Zeytin Güvesinin çiçek nesli ve zeytin Pamuklu Biti mücadelesi ile aynı zamana rastladığından, Zeytin Çiçek Sap Sokanı mücadelesi yapılan bahçelerde aynı zamanda diğer zararlılarda kontrol altına alınmış olur. İl Müdürlüğünce yapılan sürvey çalışmalarında özellikle Sultanhisar, Köşk, Efeler ilçelerine bağlı güneye bakan köylerde zararlıya rastlanmıştır. Zeytin üreticilerimizin özellikle güneye bakan bahçelerde kontroller yaparak çiçeklerde kararma, dökülme ve zararlının görülmesi halinde Çiçek Sap Sokan zararlısına karşı hemen ilaçlamalara başlanmalıdır. Ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat edebilirler" denildi.

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