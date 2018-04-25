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Geleceğin cılarının leri hayran bıraktı

Şehzadeler İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bölümü öğrencileri, 2017-2018 eğitim döneminde yaptıkları leri sergiledi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 17:36
Geleceğin grafik tasarımcılarının eserleri hayran bıraktı

Yaklaşık 90 in yer aldığı sergi açılışına, Vali Yardımcısı , İl Müdürü , Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, öğrenciler tarafından yapılan eserlerine hayran kaldı.

Sergi hakkında bilgi veren Grafik ve Fotoğraf Bölümü Alan Şefi , grafik bölümü öğrencileriyle 2017-2018 eğitim öğretim döneminde atölye derslerinde, kurslarda yaptıkları çalışmaları sergilediklerini ifade etti. Apak, "Çeşitli teknikler var. Karakalem tekniği, illüstrasyon tekniği, renkli çalışmalarımız, kurumsal kimlik çalışmalarımız.

Biz hem dijital baskı hem de çocukların karakalem yeteneklerini ön plana çıkararak çeşitli kompozisyonlar, tasarımlar kurarak sergilemeyi planladık. Okul idaremiz her zaman yanımızda oldu. Emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bizim için bir değişiklik, çocuklarımız için moral ve motivasyon oldu" diye konuştu.

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