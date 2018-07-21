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Genç müzısyenın ardından de öldü

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Genç müzısyenın ardından sürücü de öldü
'IN Karşıyaka İlçesi'nde, Bostanlı Kapalı Pazaryeri yakınlarında geçtiğimiz pazartesi akşamı meydana gelen kazada, Mavişehir'den Alaybey yönüne giden ve 32 yaşındaki yönetimindeki üstü açık lüks otomobil yüksek hız sonucu kontrolden çıkıp savrularak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, Erturgut ve araçta bulunan 22 yaşındaki Engin Çelenk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gören Engin Çelenk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. 3 gündür yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Murat Erturgut da yaşam savaşını kaybetti.
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Genç müzısyenın ardından sürücü de öldü
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