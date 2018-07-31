Çatalhöyük EÜ’ye emanet

ÇATALHÖYÜK
, 9000 yıl öncesini bugüne taşıyan çok önemli bir neolitik dönem yerleşmesi. 2000 yıl boyunca kesintisiz yerleşim gören Çatalhöyük, dönemin en büyük ve en kalabalık yerleşimlerinden biri. Burada bulunan neolitik ve kalkolitik dönem buluntuları, binlerce yıl önceki Orta Anadolu yaşamının izlerini bugüne taşıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 2012 yılında giren ve son 25 yıldır Stanford Üniversitesi
tarafından kazı çalışmaları yürütülen Çatalhöyük, bundan böyle Ege Üniversitesi
(EÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünden Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu ve ekibi tarafından kazılacak. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Konya
'nın Çumra İlçesi sınırlarında kalan Çatalhöyük Neolitik Kenti'ni ziyaret etti.