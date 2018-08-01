Şengül: Tramvayın güzargahına karşıyım

İZMIR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
ile AK Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül arasındaki tramvay polemiği büyüyor. İzmir'de AK Parti'nin iktidar olduğu zaman Konak Tramvayı'nı kaldırıcaklarını söyleyen AK Partili Aydın Şengül'e "Neden kaldırmak istiyormuş?" diyen Kocaoğlu'na yanıt geldi. "Tramvaya karşı değilim, güzergahlarının yanlışlığına karşıyım. Doğru bir planlama değil. Etütler çok iyi yapılmamış. Trafiği çözeyim derken inanılmaz içinden çıkılmaz hale getirmiş. Biz ona karşıyız. Yoksa Avrupa'da büyük kentlerde tramvay şehirle iç içe. Ama ona göre çözüm üretilmiş. Trafiği etkilemiyor. Alsancak'a girdiğinzde bir tramvay gelse trafik etkileniyor" dedi.
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Öte yandan Başkan Kocaoğlu'nun Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum'dan randevu istemesi ve Şengül'ü de ziyarete davet edeceğini belirtmesi hakkında konuşan Şengül, "Daha önce söylediğimiz gibi sözümüzün arkasındayız. Bir gün önceden bize haber vermesi durumunda işlerimizi ona göre ayarlar, gideriz. Sorun yok" dedi.