Sıcak çarpması ölüme götürüyor

ACILEN 112 ARANMALI
ARTAN sıcak
lıklar ile birlikte sıcak ve güneş çarpması vakalarındaki sayı yükseliyor. Ölüme kadar giden sıcak çarpmalarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gürkan Ersoy, "Sıcak bir iklimdeyiz ve bu yüzden daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Sıcak çarpmasında beyindeki vücut ısımızı düzenleyen merkez devre dışı kalıyor. İnsanlar ilk etapta sıcak çarpmasını anlamıyor, yorgunluk baygınlık ve halen devam ederse koma bilinç kaybı ve ölüme kadar gidiyor. 43 ya da 44'lere kadar çıkan vücut ısısı gördük. Maksimum 37 olması lazım. Sıcak çarpan kişinin yardım isteyip o ortamdan uzaklaşması lazım. Soğuk bir duş alıp ve mutlaka 112'yi araması lazım. Çünkü ilk yardım çok önemli ama mutlaka bir hastaneye gitmesi lazım. Doktora görünmesi lazım" dedi.
KORUNMAK KOLAY
GÜNEŞ
ve sıcak çarpması vakasıyla karşı karşıya kalındığında öncelikle o sıcak ortamdan çıkıp serin bir ortama geçilmesi gerektiğinin altını çizen Ersoy, "Arkadaşımıza güneş çarptığını fark ettik. Birden bayıldı. İşte böyle bir durumda önce o kişiyi güneşin olmadığı serin bir ortama götürmemiz lazım. Kan damarlarının yüzeyden geçtiği yerler vardır. Boynumuz, kasık bölgeleri ve koltukaltı bu bölgelere de ince tülbende sarılmış buz koyabiliriz. Tıpta en ucuz en uygun en başarılı tedavi korunmadır. Bol su ve ayran gibi içecekler içelim. Kişi devamlı tuz kaybediyor ve halsiz kalıyor. Dengeyi tutturmamız lazım. Hafif yemekler yiyerek sıcak çarpmasından korunabiliriz" dedi.