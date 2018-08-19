İzmir'in sorunları masaya yatırıldı

Ankara
'da gerçeklestirilen AK Parti
6. Olagan Büyük Kongresi'ne katılmak için AK Parti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül, Menderes Belediye Baskanı Bülent Soylu, Ödemis Belediye Baskanı Mahmut Badem, Torbalı Belediye Baskanı Adnan Yasar Görmez, Kiraz Belediye Baskanı Saliha Özçınar, Kınık Belediye Baskanı Sadık Dogruer, Kemalpasa Belediye Baskanı Arif Ugurlu ve Selçuk Belediye Baskanı Zeynel Bakıcı ile Il Baskan Yardımcısı Tanfer Kemerli de eslik etti. Aydın Sengül baskanlıgındaki heyet, daha önce yolları Izmir ile kesismis bakan, milletvekilleri ve bürokratları ziyaret etti. İZMİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Izmir'in çesitli sorunlarını görüsmek adına bir ziyaret gerçeklestiren AK Parti heyetinin ilk adresi Heyetin ilk duragı Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskanı Binali Yıldırım oldu.Ardından heyet, Içisleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti Genel Baskan Yardımcısı Hamza Dag ve Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloglu'nu ziyaret etti. Devletin zirvesindeki isimlerle izmir
adına yaptıkları görüsmeyi degerlendiren AK Parti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül, "Izmir'in çıkarları için mesaimiz sürüyor. Daha önce Izmir adına hizmet vermis bürokrat ve milletvekillerimizi Ankara'da yeni görev yerlerinde ziyaret ettik. Kendilerine yeni görevleri için hayırlı olsun mesajlarımızı ilettik ve Izmir'in CHP'li yerel yöneticileri tarafından engellenen projelerini çözüme kavusturmak adına istisarelerde bulunduk. Izmir sadece tek bir partinin tekelinde olamaz. Bu sehir hepimizin ve bu sebeple elimizi tasın altına koyduk. Egenin incisi için 7 gün 24 saat görev basında mesaimizi sürdürüyoruz. Izmir gündemindeki sorunları için çözüm yolları aradık. Inanıyoruz ki en kısa sürede yasadıgımız sorunları çözerek kentimizi daha yasanır bir hale getirecegiz. Sorunların çözümü için devletin zirvesinden sözler aldık. Bu güzel kent her seyin en iyisine layık" dedi. ?MKYK'YA İZMİR'DEN 2 İSİM BİRDEN GİRDİ
AK
Parti 6. Olağan Büyük Kongresi
'nde yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Mahmut Atilla Kaya MKYK Listesi'nde yer aldı. İzmir eski milletvekili Kerem Ali Sürekli ise Disiplin Kurulu'na girdi.