Dedektif gibi iz sürüp cüzdanın sahibine paralarını teslim etti

İZMIR'DE
özel sektörde yönetici olan 39 yaşındaki Serap Polat
, iş çıkışı yemek yemek için Mavişehir'deki bir restorana gitti. Polat, yemeğini yedikten sonra hesabını ödedi ve makyajını tazelemek için lavaboya gitti. Polat, lavaboda makyajını yaptığı sırada, cüzdanını düşürdü ve evine gitti. Aradan geçen kısa bir süre sonra işletme sahibi Sim Öz, lavaboları denetlediği sırada Polat'ın düşürdüğü cüzdanı buldu. Cüzdanı açan Öz, yaklaşık 6 bin 400 lira nakit para, kredi kartları ve nüfus cüzdanına gördü. Yaptığı araştırma sonucu Polat'a ait herhangi bir bilgiye ulaşamayan Öz, çareyi sosyal medya
da aramakta buldu. Dedektif
gibi ince eleyip sık dokuyan Öz, cüzdanın sahibi Serap Polat'ın sosyal medya hesabına ulaştı. Öz'ün, cüzdanının kendilerinde olduğunu söylemesi üzerine Polat, restoran a gelerek cüzdanını aldı.