Sazak Köyü koruma altına alınsın

KARABURUN merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki tarihi Sazak köyü
, uzun yıllar Rumlara ev sahipliği yaptı. Sakız Adası
'nın tam karşısında, denizi gören yamaç üzerinde yer alan Rum köyünde göçler, 1923 yılında başladı. O yıllarda Türkiye ile Yunanistan
arasında imzalanan mübadele anlaşmasıyla burada yaşayan Rumlar bölgeden ayrılarak, Sakız Adası'na göç etti. Rumların köyü boşaltmasının ardından önce evlerin kapı ve pencereleri çalındı. Daha sonra define avcıları, köyü talan etti. Köy, boş kalınca evler de zaman içinde tek tek yıkıldı. Karaburun Kent Konseyi'nce bölgenin tarihi öneminin bulunduğu belirtilerek, köyün korumaya alınmasını çağrısında bulunuldu. Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici, "Farklı yerlere göç eden Rumların torunları, 2 yıl önce burayı ziyarete geldi. Ninelerinin dedelerinin yaşadıkları yerleri gördüler. Hala Yunanistan'dan gelip burayı ziyaret edenler oluyor. Köy tamamen harap durumda, burada yaşam yok. Rumlar buradan göç ettikten sonra evlerin önce ahşap kısımları yağmalandı. Köy yıllardır yıpratılıyor. Burası çok önemli tarihi bir alan, korunması bizim en büyük isteğimiz" diye konuştu.