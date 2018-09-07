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a ayararı

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Toplu ulaşıma fuar ayararı
87. İEF'nin açık olacağı 7-16 Eylül tarihleri için, saatlerine düzenleme yapıldı. ESHOT Genel Müdürlüğü, Konak Bahribaba durakları ile ve bağlantılı aktarma merkezlerinden hareket eden hatlara ler koydu. Bazı hatlarda raylı sistemle bağlantılı olarak sefer saati 02.00'ye kadar uzatıldı. Metro, Konak ve Karşıyaka Tramvayı'nda ise mesai saatleri uzatıldı. Metrosu, son sefer saatini gece 24.00'den 01.20'ye çekti. İZBAN ise, her gün 4 ek sefer düzenleyecek. İZBAN ve İzmir Metro entegre olarak çalışacak. İZDENİZ ise, ın açık olduğu tarihler boyunca ek sefer koyulacağını duyurdu.
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Toplu ulaşıma fuar ayararı
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