Toplu ulaşıma fuar ayararı

87. İEF'nin açık olacağı 7-16 Eylül tarihleri için, toplu ulaşım
saatlerine düzenleme yapıldı. ESHOT Genel Müdürlüğü, Konak Bahribaba durakları ile İZBAN
ve Metro
bağlantılı aktarma merkezlerinden hareket eden hatlara ek sefer
ler koydu. Bazı hatlarda raylı sistemle bağlantılı olarak sefer saati 02.00'ye kadar uzatıldı. Metro, Konak ve Karşıyaka Tramvayı'nda ise mesai saatleri uzatıldı. İzmir
Metrosu, son sefer saatini gece 24.00'den 01.20'ye çekti. İZBAN ise, her gün 4 ek sefer düzenleyecek. İZBAN ve İzmir Metro entegre olarak çalışacak. İZDENİZ ise, fuar
ın açık olduğu tarihler boyunca ek sefer koyulacağını duyurdu.