Gaziler: Bir kez daha olsa yine savaşırız

, her yıl oldugu gibi bu sene de Konak ilçesine baglı Alsancak semtindeki Cumhuriyet Medyanı'nda, 'Gaziler Günü' dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konusan Muharip Gaziler Dernegi Izmir Subesi Baskanı Mehmet Gökmen, gaziligin, vatan sevgisinin sembolü oldugunu ifade etti. Törene katılmaktan büyük onur duydugunu belirten gazi Ziyaettin Kaplan ise "Sarıkamıs'a gönüllü gittim. Ilk çıkarmaya katıldım. Vatanımız için aç, susuz kaldık. Bir daha olsa yine savasırız. Biz gaziyiz, vatan için canımızı feda ederiz" diye konustu. Her sene 'Gaziler Günü' dolayısıyla düzenlenen kutlamalara katıldıgını dile getiren Gazi Ali Aydın (65) da "1974'te Kıbrıs Savası'na katıldım. Her sene 'Gaziler Günü' kutlamalarına katılıyoruz. Savasta 5 kez ölüm tehlikesi atlattım. Gazi olmak çok büyük bir seref. Bugün üzerimdeki kıyafetlerle kendimi gazi oldugum günkü gibi hissediyorum. Simdi emekliyim" diye konustu.