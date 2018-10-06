Tren yolu şehrin dışına taşınsın

Manisa
'nın Yunusemre İlçesi'nde geçtiğimiz gün Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen kazada 40 yaşındaki Hatice Çakmak isimli kadın, işe gitmek için hemzemin geçitten geçtiği sırada Makinistler O.K. ve E.U. idaresindeki İzmir-Balıkesir seferini yapan Ege Ekspresi yolcu trenini fark etmeyerek, trenin altında kaldı. Trenin çarpması sonucu hemzemin geçidinde yaklaşık 30 metre sürüklenen talihsiz kadın olay yerine hayatını kaybetti. Kazanın ardından Barbaros Mahallesi ve Yeni Mahalle sakinleri muhtarlar öncülüğünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Vatandaşlar kazaya tepki gösterirken, mahalle arasında kalan tren yolunun çevre yoluna kaydırılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu. GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamayan Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, daha önce bir çok dilekçe vermesine rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Bölge Müdürlüğü tarafından hemzemin geçide üst geçit yapmak için izin verilmediğini ileri sürdü. "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum" diyen Âlak, "Denizin altından yol ve tren yolu geçiyorsak bu tren yollarının da çevre yoluna alınmasını istiyorum. Vatandaşın canı bu kadar ucuz değil. Kendimi zor tutuyorum. Psikolojim bozuldu. Barbaros Mahallesi'ndeki bu tren yollarına ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Kapatılsın istemiyorum. Mahallede 4 geçiş var. Mahallenin bir tarafını Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kapatmış. Diğer tarafını Devlet Demir Yolları kapatmış. Mahallenin içerisi cezaevi gibi. Yıllardır kanayan bir yara. Bu yarayı biran önce çözülmesi lazım" dedi. Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir ise "Burada çok üzücü bir olay yaşandı. Burası Barbaros Mahallesi ve Yeni Mahalle arasındaki ortak nokta. Daha önce Barbaros Mahallesi muhtarımızla birlikte gerekli yerlere defalarca yazı yazdık. Belediye başkanlarımızı, vekillerimizi buraya getirdik. Bir türlü çözüme kavuşamadık. Yetkililerden buranın biran önce çözülmesini, başka insanların da canlarının yanmasını istemiyoruz" diye konuştu. Tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri daha sonra olaysız bir şekilde kazanın olduğu bölgeden ayrıldı.