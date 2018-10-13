Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Denizli, İldiz’e emanet

, İldiz’e emanet

SEBAHATTİN ALP Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018
Denizli, İldiz’e emanet
SPOR Toto 1.ligde sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak ekonomik nedenlerle önce olağanüstü kongreye giden, ardından paralarını alamayan futbolcuların antrenman boykotu ile sarsılan spor'da Ümraniyespor karşılaşması sonrası görevine son verilen Teknik Direktör Osman Özköylü'nün yerine getirilecek isim oldu. Başkan Mustafa Üstek, 65 yaşındaki deneyimli teknik adam Yücel İldiz ile önce telefonla görüştü. Prensip anlaşmasına varılınca detayları görüşmek üzere İstanbul'a giden Başkan Üstek, dün öğleden sonra İldiz ile yine bir araya geldi. Aradaki pürüzler giderildi. Yücel İldiz, "Denizli süper ligi hak eden bir şehir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli, İldiz’e emanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN