Denizli, İldiz’e emanet

SPOR Toto 1.ligde sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak ekonomik nedenlerle önce olağanüstü kongreye giden, ardından paralarını alamayan futbolcuların antrenman boykotu ile sarsılan Denizli
spor'da Ümraniyespor karşılaşması sonrası görevine son verilen Teknik Direktör Osman Özköylü'nün yerine getirilecek isim Yücel İldiz
oldu. Başkan Mustafa Üstek, 65 yaşındaki deneyimli teknik adam Yücel İldiz ile önce telefonla görüştü. Prensip anlaşmasına varılınca detayları görüşmek üzere İstanbul'a giden Başkan Üstek, dün öğleden sonra İldiz ile yine bir araya geldi. Aradaki pürüzler giderildi. Yücel İldiz, "Denizli süper ligi hak eden bir şehir" dedi.