İzmir inşaat sektörü gelecekten umutlu

EKONOMİNİN hareketli günler yaşadığı 2018'de yılın son çeyreğinde ve 2019 yılının ilk aylarında yaşanacak gelişmeler gerek üretici, gerekse tüketici tarafından dikkatle izleniyor. İzmir
'de inşaat sektörünün temsilcileri de, hükümet tarafından açıklanan enflasyon
la mücadele programı ve ekonomik reformların hızla yaşama yaşama geçirilmesi durumunda, 2019 yılından umutlu olduklarını belirtiyor. Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı:
2018'in son çeyreğine girdiğimiz şu günlerde enflasyon yüksek seyrine devam ediyor. Üretim sektöründe maliyet artışı nedeniyle birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Hükümetimiz enflasyonla mücadele etmek için gerekli adımları atıyor. Yeni programlar açıklıyor. Bunların ışığında 2019 yılının ilk çeyreğinin yine durağan geçeceğini ve ikinci çeyrekle beraber kur ve faiz
oranlarının da normal seviyelere ineceği konusunda beklentilerimiz var. Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi Evren Gökçöl:
Hükümet, mali disiplin çerçevesi içinde belli adımlar attı. Bunun ekonomi için olumlu getirileri olmasını bekliyoruz. Konut sektörü özelinde konuyu ele alacak olursak, şu anda yatırım maliyetleri tam anlamıyla konutlara yansıtılmadı; bu nedenle gayrimenkulde alım yapmak için doğru bir zaman. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer:
Türkiye'nin 2019 yılı ekonomisinden beklentimiz olumlu yönde. Dolardaki hareketlilik ve faiz oranlarının düşmesiyle birlikte bu olumlu hava tüm sektörlerde kendisini gösterecektir. Açıklanan enflasyon hedefleri ve enflasyonla mücadele için atılan adımları da yerinde buluyorum. Eğer bu hedefler realize edilirse ekonominin çarkları da dönmeye başlayacaktır. Geleceğe