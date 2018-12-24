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Bir kâse çorbayla gönülleri ısıtıyor

’da emekli Ertuğrul Gündoğan (59), iki günde bir evsizlere sıcak ikram ediyor

Giriş Tarihi: 24.12.2018
Bir kâse çorbayla gönülleri ısıtıyor
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki işçi emeklisi Ertuğrul Gündoğan, iki günde bir eşinin hazırladığı sıcak çorbaları sokakta kalan evsizlere ulaştırıyor. Sabahları eşinin hazırladığı çorbaları kavanozlara ve termoslara koyup metroya binerek fırından sıcak ekmekleri alan Gündoğan, Basmane semtindeki tarihi Hatuniye Camii önündeki parka geliyor. Masasını hazırlayana kadar çevredeki evsizler ve ihtiyaç sahipleri de sıraya giriyor. Çevresinde 'çorbacı dayı' olarak da bilinen Gündoğan, çorba dağıtımına ek olarak engelliler ve ihtiyaç sahibi bireyler için de yardım faaliyetleri düzenliyor. Evsizlerin çorbacı dayısı Gündoğan, "Biz burada yaşayanlara soğuk zamanlarda sıcak çorba dağıtarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem ısınmış oluyorlar hem de midelerine gıda girmiş oluyor. Çorba dağıtımına ek olarak ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı da yapıyoruz" dedi. Sokakta yaşayan bir vatandaş ise, "Sayesinde içimiz ısınıyor" diye konuştu.
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Bir kâse çorbayla gönülleri ısıtıyor
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