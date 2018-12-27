Bir vapur daha tersanelik oldu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyüksehir Belediyesi'nin 117 milyon Euro'ya satın aldıgı katamaran tekneler daha filoya katılalı 2 yıl bile olmadan bir bir dökülmeye basladı. Geçtigimiz haftalarda zeminindeki erime nedeniyle su alan ve onarım için ihaleye çıkılan Vahap Özaltay Vapuru'nun ardından simdi de Gürsel Aksel Vapuru tersanelik oldu. Izmir Büyüksehir Belediyesi, 2012 yılında kent içi toplu tasımacılıkta deniz ulasımının payını artırmak, ekonomik ömrünü tamamlayan iç hatlar vapurlarının yerine Izmirlilere çagdas ve konforlu deniz ulasımı hizmeti verebilmek amacıyla ihaleye çıktı. Yeni alınacak teknelerin gövdelerinin karbon kompozitten yapılacak olması tartısmaları da beraberinde getirdi. Meslek odaları o süreçte katamaran cinsi teknelerin iç körfeze uygun olmadıgını, karbon kompozit gövdeli teknelerin de isletme maliyetlerinin yüksek olacagını öne sürerek Büyüksehir Belediyesi'nden sartnamede degisiklige gitmesini istediyse de Baskan Aziz Kocaoglu uyarıları dikkate almadı. 2012 yılında gerçeklestirilen ihaleyi, merkezi Yalova'da bulunan Özata Tersanecilik kazandı. 15 vapurdan olusan yeni filonun son teslimatı 2017 yılının ikinci yarısında yapıldı. Fakat yeni nesil vapurların isletme maliyetlerinin diger vapurlara göre yüksek olması IZDENIZ'de sıkıntı yarattı. Yakıt giderleri büyük ölçüde arttı. Ihale sürecinde Baskan Kocaoglu'nun 'evladiyelik' dedigi tekneler, filoya katılalı 2 yıl bile olmadan dökülmeye basladı. Filoya 11. gemi olarak 2017 yılı ortalarında katılan Vahap Özaltay, taban kısmındaki erime nedeniyle su almaya baslayınca tadilata alındı.Özaltay'ı Gürsel Aksel Vapuru izledi. IZDENIZ Genel Müdürlügü, geçtigimiz günlerde resmi internet sitesinde yayınladıgı ihale ilanında Gürsel Aksel'in pervane kanadında meydana gelen deformasyon nedeniyle 21 Aralık itibariyle Tuzla'da Torgem Tersanesi'nde karaya çekilecegini duyurdu. Ihale ilanında asınan pervanenin resimlerine de yer verildi. Izmir Büyüksehir Belediyesi'ne 117 milyon Avroya mal olan yeni nesil gemilerin filoya katılalı daha iki yıl bile olmadan art arda tersanelik olması skandal olarak nitelendirildi.İzmirBüyüksehir Belediyesi, IZDENIZ tarafından gerçeklestirilen Karantina gemi seferlerinin startını verdi. Sabah 07.40'da Karantina Iskelesi'nden Pasaport'a ilk seferini yapan geminin yolcuları arasında Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Aziz Kocaoglu ve Konak Belediye Baskanı Sema Pekdas da vardı.