Novar Poliklinik, Bayraklı’da açıldı

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yıl önce bir aile şirketi olarak Nuray ve Atilla Demir tarafından Karşıyaka'da kurulan Novar Poliklinik Damla Demir Yılmaz ve Dilan Demir kardeşlerinde gruba katılmasıyla büyümeye devam etti. Alsancak Novar, Balçova Novar 3, Atakent Novar 4 ve Mavibahçe Novar'ın ardından Bayraklı Novar 6 ile hizmet ağını genişlettiğini belirten Novar Poliklinik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Demir Yılmaz, "Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak Türkiye'de ilk poliklinik unvanı alan merkezlerden biriyiz. Novar grup bünyesinde şu anda 6 aktif şube bulunuyor. Ayrıca hazırlık ve fizibilite aşamasında olan 2 tıp merkezi 1 poliklinik daha var" dedi. Verdikleri hizmetler hakkında da bilgi veren Yılmaz, "Bünyemizde lazer epilasyon başta olmak üzere, botox, dolgu uygulamaları, cilt tedavileri, cilt gençleştirme, dövme silme ,medikal cilt bakımları, kalıcı kaş, kontur ve tasarımları, zayıflama olmak üzere çok kapsamlı bir hizmet yelpazemiz var. Lazer epilasyonda bizi diğer kuruluşlardan ayıran özelliklerin en başında herkesin tüy yapısına uygun bir lazer sisteminin polikliniklerimiz bünyesinde olması gelmektedir. Yani sonuç alamama gibi bir riski ortadan kaldırıyoruz" dedi.