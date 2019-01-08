İmar Barışı’nda rekor İzmir’de

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl haziran ayında startı verilen imar barışında İzmir rekor üstüne rekor kırdı. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle İzmir'deki başvurular 1 milyon 500 bini bulurken devletin kasasına da sadece İzmir'deki başvurulardan 1 milyar 866 milyon 878 bin 627 liralık kaynak aktarıldı. Nüfusa göre bakıldığında 1 milyon 500 bin başvuru ile İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük illeri açık ara geride bırakırken Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, daha önce 31 Aralık 2018 olarak açıklanan son başvuru süresinin 15 Haziran 2019'a kadar uzatıldığını söyledi. İmar barışının 31 Aralık 2017'den önce yapılan ruhsatsız yapıları kapsadığına dikkat çeken Albayrak vatandaşları yalan beyanda bulunmamaları konusunda da uyardı. İmar barışı kapsamına girmediği halde milat kabul edilen tarihten sonra yapılan ve uygulamadan yararlandırılmak istenen kaçak yapıların gerek il müdürlüğü gerekse ilgili belediyesi tarafından tek tek tespit edildiğini belirten Albayrak, yalan beyanda bulunan vatandaşlar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağını da sözlerine ekledi. İmar barışı kapsamında 2 Ocak itibariyle 309 bin 397 yapı kayıt belgesi verildiğini hatırlatan Albayrak, imar barışından yararlanan vatandaşlar için son ödeme tarihinin de 30 Haziran 2019 olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların imar affından yararlanabilmeleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak her türlü önlemi aldıklarını, vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla il müdürlüğünde bilgilendirme masaları oluşturduklarını hatırlatan Ömer Albayrak, İzmir'de başvuru sayısının 1 milyon 500 bini bulduğunu ve her geçen gün artış gösterdiğini söyledi.31 Aralık 2018 olan son başvuru süresinin vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Bakanlıkça 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatan Albayrak, "İmar barışı başvurularında vatandaş beyanı esas olduğu için vatandaşlarımızın doğru beyanda bulunması hem kendileri hem de uygulamanın sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için çok büyük önem taşıyor. Yasa 31 Aralık 2017 tarihini milat kabul ediyor. İmar Barışı bu tarihten önce yapılan yapıları kapsıyor. Bazı art niyetli kişiler bunu fırsat bilip yasa kapsamına girmediği halde belirtilen tarihten sonra yaptıkları kaçak yapıları sanki önce yapılmış gibi imar barışından yararlandırmak istiyor. Bu tür tespitler gerek il müdürlüğümüz gerekse ilgili belediyesi tarafından yapılmakta. Yalan beyanda bulunduğu tespit edilen vatandaşlarımızın hem başvuruları geçersiz sayılıyor hem de yalan beyanda bulundukları için haklarında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuluyor. Yarın zor durumda kalmamaları için vatandaşlarımızdan gerekli hassasiyeti göstermelerini, başvurular esnasında doğru beyanda bulunmalarını önemli rica ediyoruz" diye konuştu.Yasa kapsamına girmediği halde yalan beyanla yasadan yararlandırılmak istenen yapılara ilişkin tespit ve yıkım çalışmalarının da aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirten Albayrak, düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların E-devlet üzerinden kolaylıkla başvurularını yapabileceklerini de sözlerine ekledi.