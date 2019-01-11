Altay’da Ivanov gitti

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Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'da yönetimden 150 bin Euro talep eden Ivanov, bu isteğinin kabul edilmemesi üzerine ayrılma yolunu tercih etti.Ivanov'un kampı izinsiz terk etmesi nedeniyle yönetimin yasal haklarını kullanacağı öğrenildi. Ivanov gibi sözleşmesini tek taraflı fesheden Portekizli Pedro'nun ise kulüpten alacağı olması nedeniyle bu yolu tercih ettiği iddia edildi.Siyah-beyazlı takımda forma şansı bulamayacağını düşünen Aganovic, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.