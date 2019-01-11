Altay’da Ivanov gitti

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'da yönetimden 150 bin Euro talep eden Ivanov, bu isteğinin kabul edilmemesi üzerine ayrılma yolunu tercih etti. Bulgar savunmacı maaşı ödenmesine rağmen dün Antalya kampında bavulunu toplayarak takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Ivanov'un kampı izinsiz terk etmesi nedeniyle yönetimin yasal haklarını kullanacağı öğrenildi. Ivanov gibi sözleşmesini tek taraflı fesheden Portekizli Pedro'nun ise kulüpten alacağı olması nedeniyle bu yolu tercih ettiği iddia edildi. Altay'da Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic'le de yolların ayrılması bekleniyor.
Siyah-beyazlı takımda forma şansı bulamayacağını düşünen Aganovic, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.