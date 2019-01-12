Kastov Akhisar yolunda

LIGIN ilk 17 maçlık periodunu, düşme hattının hemen üstünde tamamlayan Akhisarspor, ara transfer döneminde önceliği golcüye verdi. Akigoların, Bulgaristan'ın Levski Sofia takımında forma giyen Stanislav Kostov'u kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi. Yeşil-siyahlılar, 20 maçta 15 gol atan 29 yaşındaki Kastov'un yanı sıra Nijeryalı Kennedy Igboananike (29) ve Efe Ambrose (30) ile de ilgileniyor. Bonservisi elinde olan Ambrose İngiliz kulüplerinin de radarına girmiş durumda
. Öte yandan Akhisarspor, Kayserispor'la yollarını ayıran ön libero Rajko Rotman'la 2.5 yıllığına anlaşmasına rağmen bu transferi bir türlü noktalayamadı. Ege temsilcisinin Rotman'a peşinat ödeyemeyince resmi imzaların atılamadığı belirtildi. REGATTİN UMUTLU
Bu arada yeşil-siyahlı takımın başarılı futbolcusu Adrien Regattin, Süper Ligi'in ilk yarısında iyi bir performans sergileyemediklerini ancak ikinci yarıda beklentileri karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Akhisarspor hazırlık maçında ise Boluspor'a 4-2 yenildi.