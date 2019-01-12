Kastov Akhisar yolunda

BUGÜN NELER OLDU

LIGIN ilk 17 maçlık periodunu, düşme hattının hemen üstünde tamamlayan Akhisarspor, ara transfer döneminde önceliği golcüye verdi. Akigoların, Bulgaristan'ın Levski Sofia takımında forma giyen Stanislav Kostov'u kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi.. Öte yandan Akhisarspor, Kayserispor'la yollarını ayıran ön libero Rajko Rotman'la 2.5 yıllığına anlaşmasına rağmen bu transferi bir türlü noktalayamadı.Bu arada yeşil-siyahlı takımın başarılı futbolcusu Adrien Regattin, Süper Ligi'in ilk yarısında iyi bir performans sergileyemediklerini ancak ikinci yarıda beklentileri karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Akhisarspor hazırlık maçında ise Boluspor'a 4-2 yenildi.