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Poşet paralı oldu, filecilik zirve yaptı

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Poşet paralı oldu, filecilik zirve yaptı
ÜLKE genelinde 1 Ocak itibarıyla başlayan ücretli poşet uygulaması birçok vatandaş, alışverişte bez torba ve file kullanmaya başladı. Bandırma'da 1972 yılından bu yana hobi amacıyla balık ağı, hamak ve alışveriş filesi yapan 67 yaşındaki Ömür Aska, plastik poşetlerin ücretli olmasının ardından vatandaşların yavaş yavaş nostaljik olarak alışveriş filelerine dönüş yapmaya başladığını belirterek, "Emekli olduktan sonra kızıma yardımcı olmak için bu fileleri yapmaya başladım. Çocukluğumda vardı bu fileler. Anılarımızı yaşatalım dedik. Vatandaşlar gelip bakıyor, çocukluğumuzda vardı bunlar diyor. Genel olarak baya ilgi görüyor" dedi.
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Poşet paralı oldu, filecilik zirve yaptı
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