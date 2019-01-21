37. Selçuk efes deve güreşı festıvalı yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak nitelendirilen Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali'nin 37'ncisi yapıldı. Selçuk Belediyesi'nin katkılarıyla Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneğince Pamucak Güreş Sahası'nda düzenlenen festivalde, farklı il ve ilçelerden 120 deve mücadele etti. Deve güreşi meraklıları güreşleri izlemek için sahayı çevreleyen yamaçları, günün erken saatlerinden itibaren doldurdu. Deve güreşlerini izleme çok sayıda vatandaş geldi. Vatandaşlar, deve sucuğu, yöresel tarım ve el sanatları ürünlerinin satıldığı tezgahların kurulduğu alanda güreşleri izlerken, piknik de yaptı. Cazgırın manileri, güreşleri ilgiyle izleyenleri coştururken, bazı vatandaşlar çalan davul ve zurnaya eşlik ederek zeybek oynadı. Güreşler gün boyu devam etti.