CHP Çiğli’de çanta krizi

Çiğli Belediyesi'nde daha önce akrabalarını belediye şirketlerini başına geçirdiğini için eleştirilen CHP'li başkan Hasan Arslan hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Çiğli Belediyesi'nin CHP'li eski belediye başkanı Metin Solak, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, "CHP Parti Meclisi (PM) Üyeleri kulağımıza gelen haberlere göre Çiğli Belediye Başkanı size vaat dolu çantalar gönderiyormuş" ifadelerini kullanırken, bir sonraki paylaşımında da konuya ilişkili olarak CHP İzmir Milletvekillerinden Sevda Erdan Kılıç ve Ednan Aslan'a "Evet Ednan Arslan sen, Sevda Erdan Kılıç sen rantçıdan uzak durun" diyerek göndermede bulundu. Solak'ın, paylaşımının altına birçok kişi tepkisini dile getirirken, yorumlar yaptı. CHP'nin Metin Solak'ı disiplin kuruluna sevk edeceği öğrenildi.

RÜŞVET IDDIALARI

Öte yandan CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan daha önce de birçok benzer iddialarla gündeme gelmişti. 2014 yerel seçimleri sırasında CHP'nin İzmir'deki adaylarının belirlenmesi sırasında rüşvet iddialarıyla haberlere konu olan milletvekili Gürsel Erol Çiğli Belediyesi'ne ait olan Akvaryum Kafe'de Başkan Hasan Arslan ve yeğeni ÇİBEM yöneticisi Niyazi Arslan ile üç hafta önce bir araya geldi. Saat 13:00 sıralarında yapılan görüşme CHP İzmir'de yeniden dizayn mı yapılıyor tartışmalarına konu oldu. 2014 yılında PM tarafından onaylanarak Çiğli Belediyesi Başkan Adayı olan Aziz Buğa'nın yerine ani bir değişiklikle Hasan Arslan'ın koyulmasının ardından birçok iddia gündeme gelmişti. 2014 yılında adayların belirlenmesi sürecinde parmağı olduğu iddia edilen Gürsel Erol'un tekrar belediye başkanı Hasan Arslan ile bir araya gelmesi İzmir gündemine bomba gibi düştü. 2014 yerel seçimleri sırasında iddialara göre, Çiğli ilçesinin başkan adayının belirlenmesi sırasında Gürsel Erol bir otelde aracı tarafından 4 milyon lira almıştı.

Başkan Hasan Arslan'ın çiftliği

ARSLAN'IN belediye şirketlerine atadığı o isimler,

Belediye Şirketi ÇİBEL-AŞ Genel Müdürü Niyazi Arslan (Amca torunu)

Belediye Akvaryum Cafe'nin Yetkilisi Zafer Arslan (Yeğeni)

Belediye Yazı İşleri Görevlisi Melike Arslan (Zafer Arslan'ın eşi-gelin)

Belediye Şirketi Kafe-San Görevlisi Cem Arslan (Amcasının torunu)

Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personeli Ceyda Arslan (Amcasının torunu)

Belediye Eğitim Merkezi (ÇİBEM) Personeli Ahsen Arslan (Kız kardeşinin kızı-yeğeni)

Belediye Özel Kalem Personeli Selda Arslan (Halasının torunu)

Belediye Şirketi Kafe-San Personeli Mehmet Erdem (Eşi Ergül Arslan'ın kuzeni)

Belediye Şirketi ÇİBEL A.Ş Personeli Sudiye Erdem (Eşi Ergül Arslan'ın amcasının gelini)

Belediye İmar Müdürlüğü Personeli Elif Güvercin (Gelini Yeter Arslan'ın yeğeni)