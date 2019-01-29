Yol yükseltilince evlere su doldu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in tarihi ve turistik ilçesi Foça'da kültürel miras olarak kabul edilen tarihi taş evleri, yükseltilen ve hatalı olarak yapılan yollar nedeniyle her yağmurda su basıyor. Restorasyonları sırasında yol seviyesine kadar yükseltilmesine izin verilmeyen taş evlerde yaşayanlar, zemin ve yağmur suları nedeniyle evlerinin yıkılma tehlikesi bulunduğunu belirterek bir an önce önlem alınması istedi. 112 yıllık tarihi geçmişi olan 'Zangoç Evi' ismiyle bilinen evin sahibi olan Ömer Torun, "Mahalledeki tüm evler tehlike altında. 2015 yılında alıp, restore ettiğim ev 1897 yılında yapılmış. İlk yapıldığında kapısı, yoldan 20 santimetre, pencereleri ise 90-100 santimetre yukarısındaymış. 120 yıllık süreçte yollar yapılınca, yenilenen kapı ve pencere seviyesinin üzerine çıkmış. 2 yıl önceki yenileme çalışmalarında yol 10-15 santimetre kadar yükseltildi. Üstelik hatalı yapım dolayısıyla yağmur suyu akışları yol ortası ve rögar girişlerine değil evlere meyilli olarak yapıldı. Sokaklara kum torbaları dizerek akışı yönlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.Evleri su basmaması için dalgıç pompa çalıştırdıklarını ve boş eve ayda 400 lira elektrik faturası ödediklerini belirten Torun, "Yazın içinde yaşanılan evlere en çok 150 lira elektrik faturası öderken, kışın boş evlere 400 lira elektrik faturası ödüyoruz. Ya yolun aşağı indirilmesini ya da evlerin yol seviyesine yükseltilmesine müsaade edilmesini talep ediyoruz. Anıtlar Kurulu izin vermiyor. Belediye ise yolları yükseltmeye ve özensiz imalatla sorunu büyütmeye devam ediyor. Bu gidişle evler 10 yıl, bilemediniz 20 yıl sonra yıkılmaya başlar" dedi. Aynı sokakta oturan mimar Meltem Özkan Dorsman ise, "Belediyenin yeni yaptığı yol uygulamasıyla artık arka mahallenin suyu da bizim evlerin içine giriyor. 'Çare olur' diye kapı eşiğini biraz yükseltip, bunun önüne geçmek istedik. Ancak olmadı. Sonunda kapıyı pencereye dönüştürdük. Bir an önce bu sorunumuzun çözülmesini istiyoruz" dedi.