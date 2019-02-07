Satrançta İzmir’e büyük gurur yaşattı

BUGÜN NELER OLDU

Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Satranç Kupası, geçtiğimiz hafta Antalya'da 67 ilden 310 sporcunun katılımıyla düzenlendi. 11 tur süren zorlu mücadele sonunda, geçen hafta sonu yapılan ödül töreniyle son buldu. Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Uluslararası Usta Cem Kaan Gökerkan (18), 11 turluk turnuvayı 9 puan ile bitirerek şampiyonluk kupasını kazandı. Aynı kupayı 2017 yılında da Yaşar Üniversitesinin bir diğer milli sporcusu "Büyük Usta" unvanlı Vahap Şanal kazanmıştı. Anaokuluna giderken 6 yaşında satranç oynamaya başladığını belirten Cem Kaan Gökerkan, her çocuk gibi futbol oynamayı da çok sevdiğini ve satranç ile futbol arasında seçim yapmak zorunda kaldığını belirtti. 8 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle satranç kursuna gitmeye başladığını ifade eden Gökerkan, "Satrançtan zevk alıp kısa süre içinde daha iyi oynamaya başlayınca eğitimime bu yönde devam ettim. 3. yılımda Türkiye Şampiyonu oldum, ardından da ulusal ve uluslararası turnuvalarda da dereceler kazandım. 16 yaşında Uluslararası Usta unvanını aldım" dedi.