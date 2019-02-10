Hedefimiz büyük heyecanımız çok

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İzmir'de kendi sektöründe lider olan Saygılı Rulman'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı oldu. Firması Saygılı Rulman'ı 50 metrekarelik bir dükkandan uluslararası ticaret yapan büyük bir şirkete dönüştüren Saygılı, Türk sanayisinin rulman sektöründe çözüm ortağı olarak yurtiçi ve yurtdışında birçok önemli anlaşmaya imza attı. Bilgi birikim ve tecrübelerini MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı koltuğunda İzmir iş dünyası ile paylaşacak olan Saygılı'nın hedefleri büyük. Projeleri hakkında konuşan Saygılı, yıllardır önemli kademelerinde görev aldığı MÜSİ- AD'ın "kardeşlik platformu" ve "bereket kapısı" olduğunu ifade etti. Saygılı, "İzmir'deki üyelerimizin işlerinin daha da büyümesi, ihracatlarının yaygınlaştırılarak artırılması, üretici üyelerimizin savunma sanayine teşvik edilmesine öncelik vereceğiz. Ayrıca bölgedeki şubelerimizle daha sıkı işbirliği yapılarak ticaret hacimlerimizin artırılması, üyelerimizi faiz belasından kurtaracak eğitimler verilmesi, Genç MÜSİAD'ın büyütülerek daha aktif hale getirilmesi, ilim insanlarımızdan, akademisyenlerimizden daha fazla faydalanılması gibi yepyeni projeleri hayata geçireceğiz" dedi. Saygılı yeni dönemde ayrıca akademisyenlerle iş dünyasının buluşacağı bir ortamı uygun hale getireceklerini söyledi.