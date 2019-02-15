Akhisarspor’da Kavçak dönemi

SÜPER
Lig'de ikinci yarının ilk 4 maçından puan alamayıp düşme hattında son sıraya gerileyen Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayıran yönetim, takımı antrenör Cem Kavçak'a emanet etti. Futbolcu olarak da 1999-2002 yılları arasında 3. Lig'de oynadığı kulüpte uzun süredir antrenör olarak görev yapan Kavçak, son olarak Cihat Arslan'ın da ekibinde yer almıştı.
41 yaşındaki Kavçak, sezonun ilk yarısında 5. haftada Safet Susic'le yollar ayrıldıktan sonra takımı, Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar ve Süper Lig'deki G.Saray maçlarına çıkardı. Akhisarspor, Kavçak yönetiminde Krasnodar maçını 1-0 kaybetmesine rağmen G.Saray'ı 3-0 yenmeyi başardı. Kavçak'ın kendi bünyelerinde yetiştiğini, genç ve bilgili olduğunu belirten başkan Hüseyin Eryüksel, "Teknik direktör arayışımız yok. Yola Cem Kavçak ile devam edeceğiz. Takımı çok iyi tanıyor. Kendisine güveniyoruz. 13 maç var, düşmeyeceğiz"
diye konuştu.