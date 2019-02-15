Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Akhisarspor’da Kavçak dönemi

Akhisarspor’da Kavçak dönemi

Giriş Tarihi: 15.2.2019
Akhisarspor’da Kavçak dönemi
SÜPER Lig'de ikinci yarının ilk 4 maçından puan alamayıp düşme hattında son sıraya gerileyen Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayıran yönetim, takımı antrenör Cem Kavçak'a emanet etti. Futbolcu olarak da 1999-2002 yılları arasında 3. Lig'de oynadığı kulüpte uzun süredir antrenör olarak görev yapan Kavçak, son olarak Cihat Arslan'ın da ekibinde yer almıştı. 41 yaşındaki Kavçak, sezonun ilk yarısında 5. haftada Safet Susic'le yollar ayrıldıktan sonra takımı, Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar ve Süper Lig'deki G.Saray maçlarına çıkardı. Akhisarspor, Kavçak yönetiminde Krasnodar maçını 1-0 kaybetmesine rağmen G.Saray'ı 3-0 yenmeyi başardı. Kavçak'ın kendi bünyelerinde yetiştiğini, genç ve bilgili olduğunu belirten başkan Hüseyin Eryüksel, "Teknik direktör arayışımız yok. Yola Cem Kavçak ile devam edeceğiz. Takımı çok iyi tanıyor. Kendisine güveniyoruz. 13 maç var, düşmeyeceğiz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisarspor’da Kavçak dönemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN