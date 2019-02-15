Akhisarspor’da Kavçak dönemi

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Lig'de ikinci yarının ilk 4 maçından puan alamayıp düşme hattında son sıraya gerileyen Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayıran yönetim, takımı antrenör Cem Kavçak'a emanet etti.41 yaşındaki Kavçak, sezonun ilk yarısında 5. haftada Safet Susic'le yollar ayrıldıktan sonra takımı, Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar ve Süper Lig'deki G.Saray maçlarına çıkardı. Akhisarspor, Kavçak yönetiminde Krasnodar maçını 1-0 kaybetmesine rağmen G.Saray'ı 3-0 yenmeyi başardı. Kavçak'ın kendi bünyelerinde yetiştiğini, genç ve bilgili olduğunu belirten başkan Hüseyin Eryüksel,diye konuştu.