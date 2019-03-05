Lojistikçiler İzmir’de buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Genel Merkezi Lojistik Sektör Kurulu organizasyonunda "Lojistik Merkez Türkiye" ana başlıklı Türkiye İstişare Toplantısı, İzmir Balçova Termal Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Asmalı, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan, MÜSİ- AD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ile çok sayıda konuk katıldı. Toplantıda konuşan Saygılı, dünyanın bir dönüşüm içinde olduğunu ve değişim dalgasının her sektörde etkili olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Teknoloji temelli oluşan değişim, firmalar, hatta ülkeler arasında bir 'fark oluşturma' mücadelesine dönüşmüş durumda. Biz de iş insanları olarak adımlarımızı, yeni yatırımlarımızı, elimizde bulundurduğumuz gücü fark ederek şekillendirmeliyiz. Böylece, Türkiye lojistik sektörünün dünyada önemli bir noktaya erişmesi işten bile değildir" dedi.