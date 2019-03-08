Ayvalık’ta Harun için seferberlik

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESIR'IN Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evinin önünde oynarken kaybolan küçük çocuğun kayıp olmasıyla köy halkı harekete geçti. Küçük çocuğun kaybolduğu İlçe jandarma Komutanlığına bildirilmesiyle arama çalışmaları kapsamlı bir hale dönüştü. Jandarmanın bilgi vermesi sonucunda Çakmak'a gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'nin yanı sıra Balıkesir AFAD ve Ayvalık'ın gönüllülerinden oluşan ADAK ekipleri köy çevresindeki tepelik alanlarda köylülerle birlikte yoğun bir arama çalışması gerçekleştirdi.Ailesinin ve köy halkının tedirgin bekleyişi ekiplerin saatlerce süren çalışmalarının ardından küçük Harun'un bulunmasıyla büyük bir sevince döndü. Minik çocuğun köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bir tepede elindeki oyuncağına sarılmış halde ağlarken bulunduğu öğrenildi. Köylüler başta olmak üzere tüm arama ekipleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanan küçük Harun, annesi Ümmühan ve babası Uğur Özen'e ADAK Başkan Yardımcısı Batuhan Tügen tarafından teslim edildi. annesi Ümmühan Özen'in evladına kavuştuğu anda gözyaşları dökmesi duygulandırdı.