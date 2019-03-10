Kirli ittifakı halk görüyor

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, çok büyük bir skandala imza atarak CHPHDP ittifakını gözler önüne serdi. Yaptığı mitingde Cuma selası okunmasıyla konuşmasını sonlandıran Ensar Aytekin, mikrofonun açık olduğunu unuttu. Seladan rahatsız olan Aytekin imama ağza alınmayacak laflar söyledi. Diğer bir skandalı ise Selman Hasan Arslan yaptı. CHP'li aday, yanına gelen bir iş adamıyla sohbet etmeye başladı. Skandal diyalogda ele alınanlar ise 'Kürdistan'dı. Sözde iş adamı konuşmasın sırasında "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullandı. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." diyerek PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yaptıkları ittifakı bir kez daha kanıtlamış oldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile tepkiler de çığ gibi büyüdü. CHP'ye bir tepki de AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir'den geldi. Aydemir, "Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Vatandaşımız her şeyin farkında. Bugüne kadar bize karşı hep 'Oynuyorlar. Gerçek niyetlerini göstermiyorlar' diyenler bu olayda suçüstü yakalanmışlar, gerçek niyetlerinin ne olduğunu çok iyi ortaya koymuşlardır. İnanın gittiğimiz yerlerde konuştuğumuz insanlar oynanmak istenen oyunu bizlerden çok daha iyi ifade ediyor, anlatıyorlar. Bizler sahada projelerimizi, bu güne kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız hizmetleri anlatırken onlar farklı bir amaç peşinde. Oynamak istedikleri oyun daha önce de olduğu gibi 31 Mart'ta ellerinde patlayacaktır" dedi.