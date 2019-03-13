Gözün sinsi hırsızı ‘glokom’a dikkat!

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ya da halk arasında bilinen adıyla "Göz tansiyonu hastalığı" nedeniyle birçok kişinin hayatı kararıyor. Körlük nedenlerinin arasında katarakttan sonra ikinci sırada yer alan glokom için farkındalık yaratılması amacıyla bu yıl 10-17 Mart Dünya Glokom Haftası olarak belirlendi. Yapılan çalışmalara göre 2020 yılında dünyada tahminen 80 milyon insanın glokom hastası olacağını belirten Prof Dr. Esin Başer, "11 milyon kişinin ise glokomdan kör olacağı tahmin ediliyor. Bir kişiye glokom teşhisi konulduktan sonraki süreçte 15 yıl içinde bir gözünde %50 ihtimalle, iki gözünde ise %20 oranında körlük geliştiği tespit edilmiştir. Glokom sinsi ve sessiz bir hastalık olduğundan 'gözün sinsi hırsızı' diye de anılmaktadır. Hastalık ne kadar erken teşhis alır ve tedaviye ne kadar erken başlanırsa başarı şansı o kadar yüksektir. Glokomda bir kez tanı konulduktan sonra tedavi ve takip ömür boyu sürdürülür. Hastalık ne kadar erken teşhis alır ve tedaviye ne kadar erken başlanırsa başarı şansı o kadar yüksektir. Glokom ameliyatlarında 'Jel implant' hızla popüler hale geldi. Operasyon günü birlik ve ayaktan gerçekleşmektedir" diye konuştu.