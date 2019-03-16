53 yıl sonra sağ elini kullandı

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İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası emekli muhasebeci Ali Öztürk (54), bir yaşındayken sobanın üzerine düştü ve sağ elinin baş ile işaret parmağı yandı.Yakınları tarafından hastaneye götürülen Öztürk, baş parmağını tamamen kaybederken, işaret parmağı ise avucunun içine doğru yanlış kaynadığı için elini kullanamaz oldu. Geçen yıl hayatını 50 yaşındaki Şehizer Keleş Öztürk ile birleştiren Öztürk, hayat arkadaşının isteği üzerine 3 ay önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve El Cerrahisi Servisine başvurdu. Burada yapılan muayenede, Öztürk'ün parmağının yanlış pozisyonda durduğu ve gelişmediği, bu nedenle elini kullanamadığı, işaret parmağının kaslarıyla birlikte baş parmağın yerine nakledilmesi halinde hastanın sağ elini kullanabileceği tespit edildi. Opr. Dr. Ahmet Savran ile Opr. Dr. Aziz Vatansever'in gerçekleştirdiği operasyonla, Öztürk'ün sağ işaret parmağı, baş parmağının yerine nakledildi. Ameliyatın ardından fizik tedavi gören ve sağ elini 53 yıl sonra kullanabilen Öztürk, cisimleri tuttu, eline aldığı kalemle kağıda yazı yazdı. Ali Öztürk, yıllarca kullanamadığı sağ elinin eksikliğini çok fazla hissettiğini, parmak nakliyle kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirtti. Opr. Dr. Ahmet Savran, "Hastanın baş parmağı yaralanmaya bağlı hiç yoktu. İşaret parmağının karşı elindeki baş parmağıyla ölçüsünü aldık. İşaret parmağını baş parmak seviyesine getirdik ve nakili gerçekleştirdik. Ali beyin sağ eli, artık normal bir ele yakın işlev görecek" diye konuştu. Opr. Dr. Aziz Vatansever ise, "Yaptığımız ameliyat sayesinde 53 yıl sonra ilk defa sağ elle yazı yazmaya ve bir şeyler kavramaya başladı. Bu bizim açımızdan memnun edici bir durum" dedi.