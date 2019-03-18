Lebip TİMOR: Teknik akıl

BUGÜN NELER OLDU

AFYONSPOR'UN yaşam mücadelesine karşın, Denizlispor'un liderlik hesapları ile çıktıkları maç beklenenin aksine düşük tempoda başladı.Ancak daha sonra oyuna da topa da hükmeden taraf Denizlispor oluyor ve yakaladığını da atmaya başlayınca soyunma odasına 3-0 önde gidiyordu. Ziya, Recep ve Mehmet Akyüz, maçın fişini daha ilk yarı bitmeden çekivermişlerdi. Moral olarak çökmüş Afyonspor'un bu enkazı kaldırması için çok erken bir gole ihtiyacı vardı artık. Denizlispor'un farkı arttırması beklenirken, rakip yarı alanda kurduğu baskı ile hem oyunu dengeleyen hem de 67. dakikada bulduğu golle umutlanan bir Afyonspor çıkmıştı sahneye. Ancak yediği golden sonra top dolaştırarak skoru korumayı başaran Denizlispor, ilk yarıda bulduğu 3 golle yakaladığı skor üstünlüğünü son düdüğe kadar taşımayı başarıyor ve ilk 2 adına yeni bir zafer daha yaşıyordu Afyon Zafer Stadı'nda.