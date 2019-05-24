Menemen Belediyespor’da Uzun’a şok

BUGÜN NELER OLDU

Menemen Belediyespor'un yarınki olağanüstü genel kurulunda Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un Tahir Şahin'in başkan adaylığına karşı aday gösterdiği eski yöneticilerden Fikret Uzun'a şok bir haber geldi.Daha önce Tahir Şahin'in kulübü kendi kurduğu şirket bünyesine devralmak için aldırdığı kongre kararına dava açan Uzun, yarınki kongrede aday olamayacak. Şahin yönetiminin 28 Mayıs'ta Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek Uzun'un açtığı davanın 3 gün öncesine kongre kararı aldığı ortaya çıkmıştı. "KULÜBÜN KURUCUSUYUM"Tahir Şahin'in şu anki tabloyla yarın tek başına liste çıkaracağını ifade eden Fikret Uzun,ifadelerini kullandı.