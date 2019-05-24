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’da Uzun’a şok

Kulübü şirketleştirerek devralmak isteyen eski belediye başkanı, onursal başkan ve yeni belediye yönetimi arasındaki gerginlik bitmiyor

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Menemen Belediyespor’da Uzun’a şok
Menemen Belediyespor'un yarınki olağanüstü genel kurulunda Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un Tahir Şahin'in başkan adaylığına karşı aday gösterdiği eski yöneticilerden Fikret Uzun'a şok bir haber geldi. Tahir Şahin'e bağlı kulüp yönetiminin Fikret Uzun'la birlikte 85 kişiyi üyelikten çıkardığı ortaya çıktı. Daha önce Tahir Şahin'in kulübü kendi kurduğu şirket bünyesine devralmak için aldırdığı kongre kararına dava açan Uzun, yarınki kongrede aday olamayacak. Şahin yönetiminin 28 Mayıs'ta Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek Uzun'un açtığı davanın 3 gün öncesine kongre kararı aldığı ortaya çıkmıştı. "KULÜBÜN KURUCUSUYUM"
Tahir Şahin'in şu anki tabloyla yarın tek başına liste çıkaracağını ifade eden Fikret Uzun, "Ben kulübün kurucusuyum. 85 kişinin üyeliğine son verdiler. Menemen Belediyespor'u kendilerine alabilmek için çevre ilçelerden kulüple alakasız 250 kişiyi korsan üye yaptılar. Kongrenin ilk toplantısında çoğunluğu sağlayacaklar ama bu iş bitmedi" ifadelerini kullandı.
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Menemen Belediyespor’da Uzun’a şok
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