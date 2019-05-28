Denizlispor’dan Olcay Şahan’a veto

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SÜPER Lig'in yeni ekibi Denizlispor'dan 3 milyon Euro talep eden Olcay Şahan'a başkan Ali Çetin'e net yanıt geldi. Çetin,diyerek transferi veto etti. Yeşil-siyahlılar Ankaragücü'nden golcü Dever Orgill, Almanya'nın Berliner AK takımından ön libero Tolcay Ciğerci ve Fortuna Köln'den orta saha Okan Kurt'la görüşüyor. Bu üç oyuncuyla ilgili teknik direktör Yücel İldiz'in onay verdiği öğrenildi. İç transfer görüşmelerine başlayan Denizlispor'da yönetim sözleşmesi biten kaleci Adam Stackhowıak ile yedek kaleci Asil Kaan Güler, Deniz Vural, Furkan Şeker, Gökhan Süzen, İsmail Aıssatı, Kerem Can Akyüz, Ziya Alkurt, Taha Can Velioğlu ile anlaşmak istiyor. İsmail Aissati'nin dışında hiç bir futbolcuyla sorun yaşamadıklarını söyleyen yöneticiler,dediler.