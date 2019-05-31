Ege’ye turizm akını başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ramazan Bayramı tatili bugün başlıyor. Milyonlarca tatilcinin bu gece yola çıkması bekleniyor. Tatilciler, 9 günlük tatili Ege Bölgesi'nde Bodrum, Çeşme, Ayvalık, Marmaris'te geçirecek. Günler öncesinden başlayan rezervasyonlarda yüzde 80'in üzerinde doluluk oranına ulaşıldı. Turizmciler, yaz sezonunu da başlangıcı olarak gördükleri 9 günlük tatil için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kuzey Ege'de Edremit Körfezi boyunca bulunan tatil beldelerinde hareketlilik başladı.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "9 günlük bayram tatilinin ilk defa önceden açıklanıyor olmasının büyük faydasını gördük. İnşallah bundan sonraki bayramlarda da önceden birleştirme yapılırsa bu hareketliliği hızla yukarıya doğru çekeriz. Kıyı şeridindeki 1. bant otellerin tamamı dolu. Çok az boş oda var. Muhtemelen onlar da dolacak. Bayram sırasında artık insanlar araçlarına atlayıp sahil kesimlerine giderek tatillerini yapıyor. Önceden rezervasyonlar olduğu kadar gidin otellere giriş yapanlar da oluyor. Tüm otellerimiz bayramı yüksek dolulukla kapatacak" dedi. Emniyet yetkilileri yola çıkacak vatandaşları yollarda dikkatli olmaları konusunda yola dinlenmiş ve uykusunu almış şekilde çıkmaları için uyarılarda bulundu.