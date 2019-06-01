Gururumuz menemen

MANİSASPOR

BUGÜN NELER OLDU

"Menemenspor, 2.Lig'de şampiyon olarak büyük bir işe imza attı. Yönetimi kutlamak lazım. Şampiyonluk istikrarın ve inancın zaferidir. Olumsuzluklara rağmen başardılar.""Amatör kümeden gelip buralara çıktılar. Aynı hoca ile çalışmanın başarısı olarak görüyorum şampiyonluğu. Ligde kalıcı olmayı başarabilirlerse önleri kesinlikle açık."Yılmazer'in yönettiği Spor Masası'nda yazarlarımız Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, 2. ve 3. ligdeki temsilcilerimizin sezon değerlendirmesini yaptılar.Önce başkan Tahir Şahin ve yönetimini kutlamak lazım. İstikrarı seçtiler ve başardılar.Sezon içinde yaşanan ve moralleri bozan puan kayıpları sonrası başkan hocasına sahip çıktı. Son 2 sezondur play-off'tan geri dönüyorlardı.Sezon içinde bir dönem inişler, çıkışlar oldu amaKapı komşumuz şampiyon oldu. Bu sevindirici bir olay.Karagümrük gibi şöhretler karmasını andıran bir takımı geride bıraktılar. Altyapı yatırımları da var. Önümüzdeki sezon iyi bir kadro kurup buAncak Suat hoca ile yolların ayrılması, kulübün ekonomik sorunları da düşündürücü.Aslında yeni çıktıkları bir ligde iyi işler yaptılar. Öyle ki bir ara ligi lider bitirme şansları da ayaklarına geldi ama kullanamadılar.Buna rağmen play-off oynadılar ve Tuzlaspor'u eleyerek Karagümrük ile eşleştiler.Rakibin sertliği, seyirci baskısı kaybetmelerine sebep oldu. 7 dakika uzayan maçın uzatma dakikalarında da şans buldular ama olmadı.İyi yönetilen bir kulüp oldular.Oynadıkları oyunlar keyif verdi.Kente yeniden bir futbol heyecanı getirdiler.Play-off her zaman bir risktir.Sezon içinde fişi çekeceksin. Sezon içinde Karagümrük'e 2 maçta da üstünlük sağlamalarına rağmen playoff'un ikinci maçında 2-0 kaybettiler.Karşıyaka, büyük bir camia.Evet, sezon ortalarınadoğru herkesindedikleri bir ortamdan çıkıp playoffoynamaları önce bir yönetim başarısı,sonra teknik adam başarısı vetabii ki futbolcular ile büyük Karşıyakataraftarıdır. Öyle maçlar oynadılarki tamdediğimizanlarda taraftar devreye girip takımışahlandırdı.Transfer yasakları var.Bunu aşacak bir kaynak bulmaları da zor gibi görünüyor.Son haftalardaki performansları ile ligin son maçında play-off'a kaldılar. Play-off zor iş.Günlük performans, hakem hatası, beklenmeyen kartlar, kaçan pozisyonlar hep karşınıza çıkar.Ancak takımın düşme hattından çıkıp bu heyecanı yaşatması da bence büyük başarıdır.Transfer yasakları nedeniyle alt yapıdan çıkan gençlerle geldiler buralara.Ama gerçekçi olmak gerekirse önlerinde de zor bir dönem var. SadeceBütün camia birleşmeli.Aslında Süper Lig'e çıkması ile başladı bu çöküş. Zira hem teknik adam hem futbolcu tercihlerinde o dönem büyük hatalar yaptılar.Oysa Sait hocaile başlayıp mütevazi bir kadro iledevam etmiş olsalardı belki yine düşerlerdiamaHâlâ o dönemin hocalarıve futbolcuları ile helalleşemediler.91 yıllık kulüp amatöre gitti.Ayağını yorganına göre uzatmazsan bir yerlerin açıkta kalır.ÖnceSüper Lig'de başlayan yanlış transferleralt liglerde de devam etti. Kaçınılmazbir son yaşadılar.Bucaspor'un benzerini onlar da yaşadılar. Süper Lig'de bir ara işler iyi giderken kasaya bakmadan bol keseden imzalar atıldı ve sonra ödemeler yapılmadı ve üst üste gelen puan silme cezaları ile buralara geldiler.Süper Lig'e çıkan birçok kulüp bunları yaşadı. Ordusppor, Gaziantepspor, Elazığsapor, Kayseri Erciyes ilk aklıma gelenler. Birbirlerinden ders de almadılar.