Gururumuz menemen

LEBİP TİMOR:
"Menemenspor, 2.Lig'de şampiyon olarak büyük bir işe imza attı. Yönetimi kutlamak lazım. Şampiyonluk istikrarın ve inancın zaferidir. Olumsuzluklara rağmen başardılar."
SERHAN ÇİFDALÖZ:
"Amatör kümeden gelip buralara çıktılar. Aynı hoca ile çalışmanın başarısı olarak görüyorum şampiyonluğu. Ligde kalıcı olmayı başarabilirlerse önleri kesinlikle açık."
Gizem
Yılmazer'in yönettiği Spor Masası'nda yazarlarımız Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, 2. ve 3. ligdeki temsilcilerimizin sezon değerlendirmesini yaptılar.
GİZEM YILMAZER: Menemenspor 2. Lig'de şampiyon oldu.
Nasıl yakaladılar bu başarıyı?
LEBİP TİMOR:
Önce başkan Tahir Şahin ve yönetimini kutlamak lazım. İstikrarı seçtiler ve başardılar.
Sezon içinde yaşanan ve moralleri bozan puan kayıpları sonrası başkan hocasına sahip çıktı. Son 2 sezondur play-off'tan geri dönüyorlardı.
Bu kez bunu yaşamadılar ve bitime 2 hafta kala işi bitirdiler.
Sezon içinde bir dönem inişler, çıkışlar oldu ama Suat hoca takımı çabuk toparladı. Menemen'e hayırlı olsun bu şampiyonluk.
SERHAN ÇİFDALÖZ:
Kapı komşumuz şampiyon oldu. Bu sevindirici bir olay. Amatör kümeden gelip buralara çıktılar. Uzun dönem aynı hoca ile çalışmanın başarısı olarak görüyorum bu şampiyonluğu.
Karagümrük gibi şöhretler karmasını andıran bir takımı geride bıraktılar. Altyapı yatırımları da var. Önümüzdeki sezon iyi bir kadro kurup bu ligde kalıcı olmayı başarabilirlerse önleri açık.
Ancak Suat hoca ile yolların ayrılması, kulübün ekonomik sorunları da düşündürücü.
MANİSA BB KAPIDAN DÖNDÜ
YILMAZER: Manisa Büyükşehir Belediyespor, son anda finali kaçırdı. Neden kaybettiler?
TİMOR:
Aslında yeni çıktıkları bir ligde iyi işler yaptılar. Öyle ki bir ara ligi lider bitirme şansları da ayaklarına geldi ama kullanamadılar.
İç sahada hiç hesapta olmayan puan kayıpları yaşadılar.
Buna rağmen play-off oynadılar ve Tuzlaspor'u eleyerek Karagümrük ile eşleştiler. İlk maçtaki 1-0'lık avantaj İstanbul'daki rövanşa yetmedi ve 2-0 kaybederek elendiler.
Rakibin sertliği, seyirci baskısı kaybetmelerine sebep oldu. 7 dakika uzayan maçın uzatma dakikalarında da şans buldular ama olmadı.
ÇİFDALÖZ:
İyi yönetilen bir kulüp oldular. Kentin diğer takımı Manisaspor, her sezon bir alt lige giderken, Manisa Büyükşehir Belediyespor hedef büyüttü.
Oynadıkları oyunlar keyif verdi.
Kente yeniden bir futbol heyecanı getirdiler.
Play-off her zaman bir risktir.
Sezon içinde fişi çekeceksin. Sezon içinde Karagümrük'e 2 maçta da üstünlük sağlamalarına rağmen playoff'un ikinci maçında 2-0 kaybettiler.
Canları sağ olsun.
KARŞIYAKA'YI HATALAR YAKTI
YILMAZER: Karşıyaka, küme düşmenin eşiğini geçip play-off oynadı. Nasıl başardılar bunu?
TİMOR:
Karşıyaka, büyük bir camia.
Aslında 3. Lig'de play-off oynamalarını büyük bir başarı olarak görmemek lazım ama maalesef yılların hataları koskoca kulübü buralara getirdi.
Evet, sezon ortalarına
doğru herkesin ''düşmeyelim yeter''
dedikleri bir ortamdan çıkıp playoff
oynamaları önce bir yönetim başarısı,
sonra teknik adam başarısı ve
tabii ki futbolcular ile büyük Karşıyaka
taraftarıdır. Öyle maçlar oynadılar
ki tam 'maç gitti'
dediğimiz
anlarda taraftar devreye girip takımı
şahlandırdı. Yeni sezon öncesi de işleri zor.
Transfer yasakları var.
Bunu aşacak bir kaynak bulmaları da zor gibi görünüyor. Bekleyip göreceğiz.
ÇİFDALÖZ:
Son haftalardaki performansları ile ligin son maçında play-off'a kaldılar. Play-off zor iş.
Günlük performans, hakem hatası, beklenmeyen kartlar, kaçan pozisyonlar hep karşınıza çıkar. Nitekim İzmir'de kaçan penaltı ile avantajı da kaçırdılar.
Ancak takımın düşme hattından çıkıp bu heyecanı yaşatması da bence büyük başarıdır.
Transfer yasakları nedeniyle alt yapıdan çıkan gençlerle geldiler buralara.
Ama gerçekçi olmak gerekirse önlerinde de zor bir dönem var. Sadece yönetimin ve yönetim dışından sayılı kişilerin desteği ile bu kaos ortamından çıkmaları çok zor.
Bütün camia birleşmeli.
İZMİR'İN ASIRLIK ÇINARI 'BUCASPOR' KURUDU
YILMAZER: Bucaspor, sonunda amatör kümeye düştü. Nasıl başladı bu çöküş?
TİMOR:
Aslında Süper Lig'e çıkması ile başladı bu çöküş. Zira hem teknik adam hem futbolcu tercihlerinde o dönem büyük hatalar yaptılar.
Önce Bülent Uygun geldi yepyeni bir takım yaptı sonra Samet Aybaba geldi sil baştan o da değiştirdi.
Oysa Sait hoca
ile başlayıp mütevazi bir kadro ile
devam etmiş olsalardı belki yine düşerlerdi
ama Süper Lig'in de kaymağını yerlerdi.
Hâlâ o dönemin hocaları
ve futbolcuları ile helalleşemediler.
Çöküş orada başladı.
91 yıllık kulüp amatöre gitti. Asırlık çınarı kuruttular.
ÇİFDALÖZ:
Ayağını yorganına göre uzatmazsan bir yerlerin açıkta kalır.
Lebip abinin dediği gibi Süper Lig'e çıkınca ayakları yerden kesildi.
Önce
Süper Lig'de başlayan yanlış transferler
alt liglerde de devam etti. Kaçınılmaz
bir son yaşadılar.
MANİSASPOR PARAŞÜTSÜZ DÜŞÜŞTE
YILMAZER: Manisaspor da adeta paraşütsüz düşmeye başladı.
Neler oldu Manisa'da?
TİMOR:
Bucaspor'un benzerini onlar da yaşadılar. Süper Lig'de bir ara işler iyi giderken kasaya bakmadan bol keseden imzalar atıldı ve sonra ödemeler yapılmadı ve üst üste gelen puan silme cezaları ile buralara geldiler.
Sonra taraftar küstü ve takım yalnız kaldı hepsi bu. Sahipsiz bir takım var karşımızda.
ÇİFDALÖZ:
Süper Lig'e çıkan birçok kulüp bunları yaşadı. Ordusppor, Gaziantepspor, Elazığsapor, Kayseri Erciyes ilk aklıma gelenler. Birbirlerinden ders de almadılar. Seneye 3.ligde de nasıl barınacaklar doğrusu merak ediyorum.