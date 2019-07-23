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yayılan evde hasta kadının cesedi çıktı

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Kötü koku yayılan evde hasta kadının cesedi çıktı
DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde, komşularının bina içindeki kötü koku nedeniyle ihbarda bulunması üzerine, diyabet hastası Nimet Taş (54), yalnız oturduğu evinde ölü bulundu. Taş'ın 15 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Ceset evden çıkartılırken, etrafa yayılan yoğun kötü koku nedeniyle meraklı kalabalık, el ve giysileri ile burunlarını kapatmaya çalıştı. Polis, sağlık sorunu nedeniyle yaşamını yitirdiği sanılan Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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Kötü koku yayılan evde hasta kadının cesedi çıktı
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