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Minikler badminton öğreniyor

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Minikler badminton öğreniyor
YUNUSEMRE Belediyespor'un Yaz Spor Okulu kursları bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Yaz okulunda yüzlerce öğrenci vaktini spor yaparak değerlendirme imkanı bulurken; düzenlenen badminton kursunda 6-10 yaş arası 30 öğrenci badminton oynamayı öğreniyor. Kurslar, hafta içi Salı ve Perşembe günleri 12.30 -13.30 saatleri arasında 19 Mayıs Stadyumu yanındaki Çok Amaçlı Spor Salonunda veriliyor. Kursa olan ilgiden memnun olduklarını söyleyen antrenör İsmet Özel, spor yapma alışkanlığının küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
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Minikler badminton öğreniyor
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