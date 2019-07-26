Dağ: seçımsız bır 4 yıl, üretımı artıracak

BUGÜN NELER OLDU

Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki heyet ile birlikte Menderes ve Torbalı Bölgesinde yer alan üye işyerlerini ziyaret etti. Türkiye'nin gerek iş gücü ve gerekse ekonomi olarak çok güçlü bir ülke olduğunu belirten Dağ, "Biz bu gücün verdiği özgüven ile son bir senede önemli badirelerin üstesinden geldik. Bugün geldiğimiz noktada yerli üreticilerimizin özgüveni yerinde ve üretim noktasında bir ivme kazanılmış durumda. Bugün iş adamlarından aldığım enerji şunu gösterdi ki seçimsiz bir 4 yıl düşüncesinin verdiği rahatlık, üretim potansiyelimizi daha da üst seviyeye çıkaracak" dedi. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise sivil toplum kuruluşu olarak üyelerinin gelişimine katkı sağlamak ve sorunlarını yerinde görmek üzere işyeri ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktararak, kendilerine verdiği destekler için Dağ'a teşekkür etti.