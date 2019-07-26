Geleceğın mesleğı drone pılotluğu

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ürkiye'deson dönemde düğün, konser, miting ve sayısız etkinlikte havadan görüntü elde etme modası sayesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) yani drone pilotluğu son dönemin havalı mesleklerinden biri oldu. Ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) kayıtlı 3 milyon İHA'nın sadece yüzde 20'sinin iş amaçlı kullanıldığına dikkat çeken İHA pilotu ve SHGM'den yetkili eğitim firmasının sahibi Vedat Güneş, "Hayatımızın bir parçası haline gelen İnsansız Hava Araçları kendi iş kollarını da doğurdu. Artık drone pilotluğu diye bir meslek var ve yıldızı her geçen gün parlıyor. Ülkemizde drone belgelerine sahip yaklaşık 30 bin civarı insan var. Geleceğin en trend mesleği İHA pilotluğu" dedi. İzmir'de İHA pilotluk eğitimi veren iki firmadan biri olan, SHGM'nin yetkili eğitim kuruluşu Maiden Flight Tech firmasının sahibi Vedat Güneş, "Adli sicil kaydı bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 16 yaşından gün almış herkes, İHA pilotluğu eğitimine katılım sağlayabilir. Maiden Flight Tech firması olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sertifikalı pilotluk eğitimi veriyoruz. Ayrıca İHA eğitimlerine katılan kursiyerler yalnızca İHA ehliyeti almakla kalmayıp aynı zamanda 5 sertifika sahibi de oluyor" diye konuştu. Güneş, hobi ile başlayan bu uğraşta sertifikasını alıp ticari drone pilotu olanların ayda binlerce lira para kazanabildiğine de dikkat çekti.